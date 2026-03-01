El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó la importancia de la participación ciudadana como eje fundamental para construir una mejor ciudad, esto en el marco de las actividades del programa Juárez Amanece.

Este sábado inició el programa “Juárez Amanece”, en diez diferentes colonias de la ciudad, donde diversas instancias municipales, junto con la ciudadanía se dedicaron a limpiar parques y zonas públicas de su entorno.



El alcalde agradeció al Coronel de Infantería del Estado Mayor,Mauricio Cansino Báez y al rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Daniel Constandse Cortez, quienes colaboraron en el arranque de actividades con elementos del Ejército Mexicano, así como a los estudiantes de la máxima casa de estudios.



Comentó que mantener limpia la ciudad representa un reto importante que requiere no solamente del trabajo del Gobierno Municipal, sino del compromiso activo de la comunidad.



Mantener en buen estado los lugares comunes contribuyen a la salud y seguridad de todos.



Informó que este día el programa llegó a 10 colonias y la meta es intervenir 110 sectores a lo largo del año.



El Presidente Municipal indicó que continuarán convocando a organizaciones civiles, sector empresarial y universidades para sumarse a estas acciones, al considerar que el involucramiento social fortalece los resultados.



“Esta es una buena oportunidad de hacer algo por la ciudad y mejorar el entorno en el que crecen nuestros hijos”, afirmó.



Aseguró que el desarrollo urbano es una responsabilidad compartida y que la ciudad no pertenece únicamente al gobierno, sino a todas y todos sus habitantes.