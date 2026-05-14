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Entrega Municipio canchas en la Escuela Secundaria Técnica 97 construidas con el Presupuesto participativo

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Con una inversión de 3.2 millones de pesos, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó este jueves nuevas canchas deportivas en la Escuela Secundaria Técnica 97 La Casa de los Venados, como parte de las obras impulsadas mediante el programa del Presupuesto Participativo.

Durante el evento, destacó que este tipo de proyectos representan una inversión importante para la educación y para las comunidades escolares, por el beneficio que generan durante muchos años para estudiantes y familias del sector.

Hasta el momento, la administración actual cuenta con casi 600 escuelas rehabilitadas, lo cual, reafirma el compromiso del alcalde en dar prioridad al sector educativo, con el fin de ofrecer un mejor desarrollo, así como brindar mejores herramientas a las niñas, niños y adolescentes fronterizos, dijo el alcalde.

El director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, informó que el proyecto incluyó la construcción de una cancha de fútbol rápido con gradas techadas, pasto sintético y arbotantes de luz led, así como una cancha de usos múltiples.

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Indicó que estas obras forman parte de los proyectos seleccionados por la ciudadanía en el programa de Presupuesto Participativo, mecanismo que permite a las y los juarenses decidir sobre inversiones en infraestructura comunitaria.

Por su parte, el director de la Escuela Secundaria Técnica 97, José Pascual Olvera, agradeció al Presidente Municipal por el apoyo brindado al plantel y reconoció la visión de impulsar obras que fortalecen la convivencia y el desarrollo estudiantil.

Expresó que cuando se gobierna con visión se transforma la vida de las personas. Estas acciones generan esperanza y dan la certeza de que no están solos.

Agregó que la comunidad escolar mantiene el compromiso de seguir impulsando la educación y formar estudiantes en espacios dignos y seguros.

En el evento de entrega estuvieron el director de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez; el regidor Jorge Bueno; el director de Infraestructura Educativa, Ismael Rueda; la tesorera del plantel, María Guadalupe Ruiz y el coordinador de Atención Ciudadana del Suroriente, Víctor Valencia.

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