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Envia “El Chapo” Guzmán nuevas cartas exigiendo ser deportado a México; asegura ser víctima de “un cruel castigo”

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Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, volvió al ojo público luego de enviar dos nuevas cartas a la corte federal de Brooklyn (Nueva York), en las que afirma que cuenta con el derecho de solicitar “por razones personales sobre la falta de evidencias en las políticas” de la corte federal, argumentando que esta no fue justa con su familia “por mi cruel castigo”.

En una de las misivas escritas a mano, el narcotraficante que sirve sentencia en una prisión de máxima seguridad de Colorado argumenta nuevamente que fue víctima de un juicio injusto. Además, menciona que tanto los derechos de su esposa, Emma Coronel, y de sus dos hijas gemelas se han visto vulnerados al no permitirles visitarlo en la cárcel.

“También solicito al juez Brian Cogan que me dé otra oportunidad de demostrarle a la gente que la convicción de 2019 ha cambiado mi vida completa en nombre de mis amadas gemelas y esposa”, escribió el también fundador del Cártel de Sinaloa en inglés.

ElHeraldodeMéxico

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