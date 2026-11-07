Estados Unidos informó este viernes que “ha emitido una resolución que aprueba una posible venta militar al Gobierno de México de helicópteros UH-60M Black Hawk y equipos relacionados. El precio estimado de venta es de mil 75 millones de dólares”.

En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que “el gobierno de México ha solicitado la compra de 11 helicópteros UH-60M Black Hawk; 27 motores T700-GE-701D; 27 sistemas integrados de navegación inercial/GPS EAGLE-M+429; y 27 radios de comunicación satelital AN/ARC-231A RT-1987 de muy alta frecuencia (VHF)/ultra alta frecuencia/línea de visión”. Se añade a la lista otros artefactos.

Se menciona que la posible venta “respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado que constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en América del Norte”.

Con la acción, siempre según el Departamento de Estado de EU, se “contribuirá a la modernización de la flota de helicópteros de México y aumentará su eficiencia mediante la consolidación de los tipos de helicópteros y la ampliación de la flota existente de UH-60M. Además, la adquisición reforzará las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México y fortalecerá la capacidad de México para brindar apoyo aéreo dentro del país a sus fuerzas que participan en operaciones antidrogas. México no tendrá dificultades para integrar estos equipos y servicios a sus fuerzas armadas”.

Según el comunicado, “el contratista principal será Sikorsky, una empresa de Lockheed Martin, con sede en Stratford, Connecticut. Por el momento, el Gobierno de EU desconoce la existencia de algún acuerdo de compensación propuesto en relación con esta posible venta. Dicho acuerdo se definirá durante las negociaciones entre el comprador y el contratista”.

Indica que “la implementación de esta venta propuesta requerirá que quince (15) representantes adicionales del Gobierno de los Estados Unidos o contratistas viajen a México por un período prolongado para el reprocesamiento y despliegue de equipos, verificación del sistema, capacitación y soporte técnico y logístico. Esta venta propuesta no tendrá ningún impacto negativo en la capacidad de defensa de Estados Unidos”.

ElUniversal