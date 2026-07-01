La emergencia en Venezuela se ha intensificado tras confirmarse un nuevo balance de víctimas una semana después de los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte del país. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que la cifra de fallecidos se ha elevado a 2 mil 295 personas, mientras que el número de heridos asciende a 11 mil 267, en lo que se considera la mayor catástrofe sísmica del último siglo en el territorio nacional.

Durante un reporte transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez detalló que, además de las víctimas fatales y lesionadas, existen 12 mil 841 damnificados. A pesar del panorama desolador, las labores de búsqueda continúan con el despliegue de más de 4 mil rescatistas que han logrado salvar a 6 mil 461 personas. “La esperanza se mantiene intacta”, declaró el funcionario, subrayando el esfuerzo humano desplegado en las zonas críticas.

El informe oficial destacó que, tras los sismos iniciales, se han registrado 782 réplicas. Aunque se ha detectado una disminución en la intensidad y frecuencia de los movimientos telúricos en los últimos dos días, Rodríguez advirtió que “la amenaza parece estar disminuyendo, pero no ha desaparecido”.

La magnitud del desastre es evidente en la infraestructura: según una evaluación preliminar de la NASA basada en imágenes satelitales, el doble terremoto podría haber dejado cerca de 58 mil 870 edificaciones dañadas o totalmente destruidas.

Ante la crisis, el Gobierno ha instalado 25 campamentos transitorios. La Guaira se mantiene como la zona más afectada, albergando 13 de estos campamentos, seguida por Caracas (ocho), Miranda (dos), Carabobo (uno) y Yaracuy (uno).

Las autoridades han hecho un llamado urgente a los damnificados para registrarse en el sistema Patria. El objetivo es gestionar con rapidez soluciones de habitabilidad, incluyendo el traslado de las personas afectadas a hoteles en la capital, garantizando un sitio seguro para pernoctar mientras se definen medidas de reconstrucción a largo plazo.

Este evento marca un hito trágico, superando con creces el sismo de 1967 cerca de Caracas, que dejó 245 fallecidos. La tragedia golpea nuevamente a zonas vulnerables, recordando a la población de Venezuela que la resiliencia ante los fenómenos naturales es una prueba constante que demanda solidaridad y atención inmediata del Estado y la comunidad internacional para superar los retos habitacionales derivados del impacto en Venezuela.

EFE