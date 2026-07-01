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Prevé CEPC lluvias fuertes en el estado para el resto de la semana

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La presencia de una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, mantendrán la probabilidad lluvias muy fuertes y descargas eléctricas en Chihuahua durante el resto de la semana.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy y mañana se esperan precipitaciones de 50 a 75 milímetros (mm), principalmente en la región sureste de la entidad.

Se esperan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, San Francisco de Conchos, Camargo y Manuel Benavides, y chubascos dispersos y lluvias aisladas en el resto del estado.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, viento y posible caída de granizo.

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Para viernes y sábado se pronostican lluvias de 25 a 50 mm en las zonas sur, suroeste y sureste.

Las lluvias serán de moderadas a fuertes en Bocoyna, Guadalupe y Calvo y Balleza.

En el resto de la entidad se esperan chubascos dispersos, con lluvias aisladas en el resto de la entidad, con potencial de granizo y actividad eléctrica.

Ante estas condiciones, la CEPC exhorta a la ciudadanía a seguir las medidas de seguridad correspondientes, como conducir con precaución extrema, evitar resguardarse bajo árboles, postes de luz o estructuras metálicas.

En caso de granizo, es mantenerse bajo techo y evitar intentar retirar su acumulación en techos frágiles.

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