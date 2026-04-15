Madonna anuncia “Confessions on a Dance Floor: Part II”, disponible el 3 de julio de 2026

Madonna confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum “Confessions on a Dance Floor: Part II”, previsto para el 3 de julio de 2026 bajo el sello Warner Records. La noticia llegó después de una serie de pistas que la cantante dejó en sus redes sociales, incluida la eliminación total de publicaciones en su cuenta de Instagram, gesto que desató especulaciones sobre un próximo proyecto musical.

Este disco funcionará como la continuación directa de “Confessions on a Dance Floor”, material publicado en 2005 y considerado uno de los trabajos más influyentes de su carrera dentro de la música electrónica y de pista. Para esta nueva producción, Madonna vuelve a colaborar con Stuart Price, productor responsable del sonido del álbum original.

El anuncio marca el regreso de la artista con su decimoquinto álbum de estudio y representa su primer lanzamiento de larga duración desde “Madame X”, publicado en 2019, lo que convierte este periodo en uno de los más extensos sin novedades discográficas en su trayectoria.

La cantante también reveló la portada oficial del disco, lo que incrementó la expectativa entre sus seguidores y los medios especializados. La estética del proyecto retoma elementos visuales y sonoros que remiten a la era que definió su éxito a mediados de los 2000.

“Confessions on a Dance Floor: Part II” acompaña la celebración de los 20 años del álbum original y abre una nueva etapa creativa para Madonna, quien continúa consolidando su legado en la música pop y electrónica.