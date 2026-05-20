Evacúan a más de 300 personas por enjambre de abejas en telesecundaria de Cuautla

El Ayuntamiento de Cuautla, encabezado por el alcalde Jesús Corona Damián, atendió de manera inmediata un reporte por la presencia de un enjambre de abejas al interior de la Telesecundaria “Álvaro Gálvez y Fuentes”, ubicada en la colonia Guadalupe Victoria.

A través de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Departamento de Bomberos y la Dirección de Protección Civil, se activaron protocolos de emergencia para salvaguardar a la comunidad escolar.

De forma preventiva, fueron evacuadas alrededor de 335 personas, entre estudiantes, docentes y personal del plantel, mientras que vecinos de la zona fueron alertados para permanecer en sus viviendas durante las maniobras de control.

Paramédicos atendieron a aproximadamente 100 personas por picaduras de abeja; nueve de ellas fueron trasladadas a hospitales únicamente para observación, sin reportarse casos graves.

En el operativo participaron de manera coordinada Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja Mexicana, Guardia Nacional y Policía Preventiva, logrando controlar la situación sin mayores riesgos para la población.

El gobierno municipal reiteró el llamado a no intervenir en este tipo de enjambres y reportarlos de inmediato a las autoridades para su atención especializada.