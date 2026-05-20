Sergio Mayer presenta su renuncia a Morena

El diputado federal Sergio Mayer Bretón anunció su renuncia irrevocable a Morena, poniendo fin a su militancia en el partido con el que llegó a la Cámara de Diputados. La decisión fue formalizada mediante una carta fechada el 15 de mayo y dirigida al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y al Instituto Nacional Electoral.

En el documento, Mayer solicitó ser dado de baja del padrón de militantes y pidió que sus datos personales sean eliminados de cualquier registro interno. Afirmó que la determinación responde a motivos de carácter personal, aunque no ofreció mayores detalles.

La salida del legislador ocurre después de meses de controversias al interior del partido. Su participación en el programa de telerrealidad La Casa de los Famosos generó críticas entre la militancia y llevó a que la Comisión de Honestidad y Justicia suspendiera temporalmente sus derechos partidarios mientras se analizaba su conducta.

El episodio también detonó discusiones dentro de Morena sobre la pertinencia de que funcionarios electos participen en proyectos televisivos mientras ejercen un cargo público. Con la renuncia de Mayer, se cierra un capítulo que mantuvo tensiones constantes entre el diputado y la dirigencia.

Hasta el momento, no se ha informado si continuará en su curul como legislador independiente o si buscará incorporarse a otra fuerza política. Morena tampoco ha emitido una postura oficial respecto a su salida.