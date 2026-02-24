EU ha ejecutado ya 44 ataques desde el 2 de septiembre de 2025 en una supuesta guerra contra el narco sin aportar pruebas de la carga de ninguna de las embarcaciones hundidas ni de los vínculos de las personas ejecutadas extrajudicialmente con organizaciones delictivas

150 personas asesinadas desde el 2 de septiembre. Dos nuevos ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas, ocurridos el 20 y el 23 de febrero, elevan a 44 el número de bombardeos desde el inicio de la campaña militar de Donald Trump en el Caribe y el Pacífico Oriental, sin aportar una sola prueba de los vínculos de las personas ejecutadas extrajudicialmente con ninguna organización narcoterrorista ni de la carga que llevaban las embarcaciones ni el puerto de salida ni de destino de las lanchas.

Así, este lunes el Ejército de EU ha anunciado que acababa de llevar a cabo “un ataque letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas. Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido”.

El pasado viernes, el mensaje era idéntico, salvo que “el barco transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental”: Según el Ejército, otros “tres narcoterroristas murieron durante esta acción” y “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.

Estos dos ataques suman cinco en lo que va de mes. Y ocurren después de que el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, asegurara que “algunos importantes narcotraficantes” en la región “han decidido cesar todas las operaciones de narcotráfico indefinidamente debido a los recientes ataques cinéticos (de alta eficacia) en el Caribe”. Sin embargo, Hegseth no proporcionó detalles ni información que respaldara esta afirmación, publicada en su cuenta personal de redes sociales.