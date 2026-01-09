-Exigimos justicia y garantías para el ejercicio periodístico tras el asesinato de Carlos Castro.

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. expresa su más enérgica condena por el asesinato del reportero Carlos Castro, ocurrido la noche del jueves 8 de enero en el municipio de Poza Rica, Veracruz, hecho que representa una grave agresión contra el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en México.

Carlos Castro se desempeñaba como reportero de la fuente policiaca y formaba parte del medio digital Código Norte Veracruz, un proyecto informativo difundido a través de redes sociales, dedicado a la cobertura de temas de seguridad, emergencias y hechos de alto impacto en la región norte de la entidad. De acuerdo con la información disponible, fue víctima de un ataque directo por parte de sujetos armados mientras se encontraba en un establecimiento familiar, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de personas detenidas por estos hechos.

Este lamentable crimen se suma a una preocupante cadena de agresiones contra periodistas en Veracruz, estado que, por el número y la gravedad de los ataques, se ha consolidado como uno de los entornos más riesgosos del país para el ejercicio periodístico, en un contexto marcado por la impunidad y la falta de resultados contundentes en la procuración de justicia.

Resulta igualmente inquietante que, en este mismo escenario, se haya detenido y encarcelado recientemente al periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, acusado del delito de terrorismo, lo que incrementa la percepción de vulnerabilidad, criminalización y falta de garantías para quienes ejercen la labor informativa en la entidad.

Por ello, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores exige a las autoridades competentes el inmediato y pleno esclarecimiento del asesinato de Carlos Castro, así como una investigación exhaustiva, profesional y transparente que permita sancionar tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales, conforme a derecho y sin dilaciones.

Asimismo, hacemos un respetuoso pero enérgico llamado a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, al Gobierno estatal y a las instancias federales correspondientes, para que refuercen de manera efectiva las acciones de prevención, protección y atención a periodistas, y garanticen condiciones reales de seguridad para el ejercicio de la libertad de expresión.

La violencia contra periodistas no puede ni debe normalizarse. Cada agresión no solo daña a una persona o a un gremio, sino que afecta directamente el derecho de la sociedad a estar informada y debilita la vida democrática del país.

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores expresa su solidaridad con la familia, colegas y amistades de Carlos Castro, y se mantendrá atento al desarrollo de las investigaciones, dando seguimiento puntual a este caso hasta que se haga justicia.

Ciudad de México, 9 de enero de 2026

Rafael Cano Franco

Presidente Nacional