Formula Fiscalía imputación a detenido por violación agravada y trata de personas

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra de Héctor David H. S., por los delitos de violación agravada y trata de personas, cometidos en perjuicio de dos víctimas masculinas, en la ciudad de Chihuahua.

En la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público hizo del conocimiento a Héctor David H. S., los hechos delictivos que se le atribuyen en perjuicio de un menor de edad y un adulto, conforme a lo establecido en la causa penal 286/2026.

La detención del imputado se efectuó la noche de ayer jueves mediante un operativo conjunto efectuado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y elementos de la Policía Municipal de Chihuahua, en el Rancho Las Luces del Ejido Chuviscar.

En la vivienda intervenida con una orden judicial, los agentes cumplimentaron la orden de aprehensión girada en contra de Héctor David H. S., además aseguraron material como un DVR y aparatos celulares, los cuales quedaron integrados en la carpeta de investigación.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 286/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo jueves 19 de febrero, la audiencia de vinculación o no a proceso.

Cabe mencionar que en el lugar se tuvo a la vista a 13 posibles víctimas masculinos, lo que también se investiga

