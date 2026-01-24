El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, zona norte, hizo del conocimiento al detenido de nombre Tito R. R., que se le atribuye posible participación en el delito de feminicidio agravado.

De acuerdo a las indagatorias ministeriales, el imputado embistió a la víctima con un vehículo de la marca Honda, línea Pilot, luego descendió del automóvil y apuñaló en repetidas ocasiones a la victimas con una navaja, causándole la muerte, en hechos ocurridos el pasado lunes 19 de enero, en la colonia Ampliación Felipe Ángeles, en Ciudad Juárez.

La detención de Tito R. R., en los términos de la flagrancia estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y fue llevado a la audiencia en donde esta representación social formuló imputación en su contra.

El próximo martes 27 de enero se efectuará la continuación de la audiencia inicial, donde el Juez de Control conocedor de la causa penal resolverá la situación jurídica del imputado.