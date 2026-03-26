Autoridades estadounidenses habrían detenido este miércoles en El Paso, Texas, a Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en un operativo realizado por agentes federales en la zona fronteriza.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre los cargos específicos ni sobre su situación jurídica, pero la versión ha sido replicada por diversos medios locales y fuentes preliminares.

De acuerdo con reportes iniciales, Gómez Fong fue interceptada por agentes federales, presuntamente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), mientras se encontraba en un fraccionamiento de El Paso. La acción habría derivado de procesos legales pendientes en México, aunque las autoridades estadounidenses no han detallado si la detención responde a una orden internacional o a un asunto migratorio.

El nombre de Bertha Gómez ha figurado desde 2020 en diversas carpetas de investigación relacionadas con el presunto desvío de recursos durante la administración estatal de Duarte (2010–2016). La Fiscalía de Chihuahua mantiene una orden de aprehensión vigente en su contra por su presunta participación en el desvío de alrededor de 200 millones de pesos del DIF Estatal, institución que presidió de manera honoraria.

A nivel federal, la FGR también la ha señalado como representante o propietaria de empresas vinculadas al exgobernador, presuntamente utilizadas para operaciones de lavado de dinero y triangulación de recursos públicos.

César Duarte fue detenido el 8 de diciembre de 2025 por una orden de aprehensión federal relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde entonces permanece recluido en el penal federal de Almoloya de Juárez. La FGR ha señalado que tanto su esposa como otros familiares habrían participado en el esquema financiero investigado.

Hasta este momento, ninguna autoridad estadounidense ni mexicana ha emitido un comunicado oficial que confirme la detención, los cargos o el posible inicio de un proceso de extradición. La falta de información formal mantiene el caso en condición de versión preliminar, aunque múltiples medios fronterizos y estatales coinciden en reportar el aseguramiento.

Se espera que en las próximas horas se aclaren los motivos de la detención, el estatus migratorio y legal de Gómez Fong, así como los pasos que seguirán las autoridades de ambos países.