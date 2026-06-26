La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo durante un procedimiento abreviado, una sentencia de 10 años de prisión en contra de Pablo César M. R., por el delito de extorsión cometido en contra de dos personas del sexo femenino en el año 2024, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación a cargo de la Unidad de Combate al Delito de Extorsión, se le encontró culpable de los hechos registrados en el transcurso de la mañana del 04 de julio, cuando realizó llamadas y mensajes intimidatorios en contra de dos víctimas, en los cuales les exigía el pago de una cuota extorsiva, a cambio de no privarlas de su libertad.

Posteriormente, la tarde del 10 de julio de ese mismo año, Pablo César M. R., se apersonó en el domicilio de una de las afectadas, ubicado en el fraccionamiento Eco 2000, para continuar con actos intimidatorios, sin embargo, durante un operativo, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El órgano jurisdiccional valoró las pruebas contundentes presentadas por el agente del Ministerio Público conocedor de la causa penal, con las que se les determinó la pena privativa de la libertad en mención, que deberá purgar en el CERESO de la localidad, aunado al pago de 64 UMAS (Unidad de Medida y Actualización a valor de $117.31), por concepto de la reparación de los daños.