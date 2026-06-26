Realiza Dirección de Limpia operativos de destilichadero en diversas colonias

Gibrán Solís Kanahan, titular de la Dirección de Limpia, anunció que personal de la dependencia realizó recorridos de destilichadero en distintas colonias de la ciudad como parte de las acciones previas a la próxima jornada del programa Juárez Amanece Limpio.

Las labores forman parte del apoyo que se brinda a las 10 direcciones municipales que integran la organización de esta jornada de limpieza, informó el funcionario.

Indicó que las cuadrillas de Limpia trabajaron esta semana en las colonias Morelos II y Praderas del Sur, mientras que este día se encuentran en Torres del Sur, donde recorren las calles con camiones de caja abierta para facilitar a los vecinos la disposición adecuada de muebles, tiliches y otros objetos de gran tamaño que ya no utilizan.

Además de estas acciones, la dependencia participa en la colocación de contenedores de Punto Limpio y colabora con la Dirección de Parques y Jardines en trabajos de corte de hierba, así como en la limpieza de áreas verdes y camellones.

Solís Kanahan señaló que el objetivo es que los habitantes aprovechen el servicio de destilichadero y contribuyan a mantener sus entornos en mejores condiciones. Asimismo, invitó a la ciudadanía a estar atenta a las actividades de volanteo e información que realizan las distintas dependencias municipales para dar a conocer los puntos de atención y servicios que se ofrecerán.

El director de Limpia recordó que las actividades de Juárez Amanece Limpio darán inicio este sábado a partir de las 8:00 de la mañana, con la participación de diversas dependencias coordinadas en la recuperación y mejoramiento de los espacios públicos.