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Garantiza Secretaría de Salud atención integral a más de 110 chihuahuenses con Parkinson

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En el marco del Día Mundial del Parkinson que se conmemora este 11 de abril, la Secretaría de Salud dio a conocer que durante 2025 atendió de manera integral a 116 personas, a través de los diferentes servicios médicos del Gobierno del Estado.

Esto, con el fin de mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad neurodegenerativa.

En lo que va del presente año, se han diagnosticado 8 casos en el Instituto Chihuahuense de la Salud.

La dependencia hace un llamado a la población a tomar conciencia sobre esta enfermedad, así como a fortalecer la detección oportuna para permitir el acceso a un tratamiento adecuado.

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El Parkinson es una enfermedad crónica y progresiva que afecta el sistema nervioso, e impacta principalmente el movimiento.

Entre sus síntomas más comunes se encuentran el temblor en reposo, rigidez muscular, lentitud de movimientos y alteraciones en el equilibrio

Durante 2025 hubo 77 defunciones asociadas a este padecimiento a nivel estatal, por lo que se reitera la importancia de acudir a valoración médica ante la presencia de síntomas, así como de mantener hábitos de vida saludables.

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