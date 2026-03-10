martes, marzo 10, 2026
Inicia construcción de espacio deportivo en Praderas del Sol

written by EditorJRZ

La Dirección de Obras Públicas trabaja en la construcción de un espacio deportivo en la colonia Praderas del Sol, ubicado al suroriente de la ciudad y propuesto a través del programa del Presupuesto Participativo.

Daniel González García, titular de la dependencia, detalló que la obra contempla la construcción de un domo, piso de concreto y pasto sintético, aparatos de ejercicio, así como andadores de concreto y arcilla que permitirán realizar caminata por el espacio, obra que se realiza con una inversión de 6 millones, 263 mil 689 pesos.

El funcionario comentó que este espacio estará ubicado entre las calles Mezquital y Vista del Sol; la obra ya presenta un avance del 35%.

Manifestó que la obra fomenta el deporte y la convivencia entre los vecinos del área, ya que antes este espacio era solamente terracería y fue propuesto por los proponentes para que fuera un área aprovechada para realizar diversas actividades.

