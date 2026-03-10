La Dirección de Obras Públicas trabaja en la construcción de un espacio deportivo en la colonia Praderas del Sol, ubicado al suroriente de la ciudad y propuesto a través del programa del Presupuesto Participativo.

Daniel González García, titular de la dependencia, detalló que la obra contempla la construcción de un domo, piso de concreto y pasto sintético, aparatos de ejercicio, así como andadores de concreto y arcilla que permitirán realizar caminata por el espacio, obra que se realiza con una inversión de 6 millones, 263 mil 689 pesos.

El funcionario comentó que este espacio estará ubicado entre las calles Mezquital y Vista del Sol; la obra ya presenta un avance del 35%.

Manifestó que la obra fomenta el deporte y la convivencia entre los vecinos del área, ya que antes este espacio era solamente terracería y fue propuesto por los proponentes para que fuera un área aprovechada para realizar diversas actividades.