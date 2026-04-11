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Persiste Rosana Díaz con recorridos por el Distrito 4

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Este fin de semana, la diputada Rosana Díaz sostuvo diversas reuniones y encuentros con habitantes del 4o Distrito local, reafirmando su compromiso de mantenerse cercana a las y los juarenses.

Como parte de su agenda territorial, la legisladora realizó recorridos por distintas calles del distrito, acompañada de vecinas y vecinos, escuchando de primera mano las necesidades más apremiantes de las colonias del distrito. Asimismo, participó en encuentros de convivencia que permitieron fortalecer el diálogo directo con las familias juarenses.

Estas actividades forman parte de una dinámica constante de trabajo en territorio, donde la cercanía y la escucha activa se consolidan como ejes fundamentales de su labor legislativa.

“Cerca de la gente y con el corazón en el territorio es como yo hago política y represento al pueblo de Juárez”, expresó Díaz Reyes.

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Con estas acciones, Rosana Díaz refrenda su compromiso de seguir impulsando una representación cercana, sensible y atenta a las demandas reales del pueblo juarense.

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