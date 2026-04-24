Identifican a suegra como sospechosa en asesinato de exreina de belleza

Las autoridades de la Ciudad de México continúan la búsqueda de Érika “N”, señalada como principal sospechosa del feminicidio de la modelo y exreina de belleza Carolina Flores Gómez, ocurrido el 15 de abril dentro de un departamento de la colonia Polanco.

Sobre los hechos ocurridos el pasado 15 de abril en la colonia Polanco III Sección, la Fiscalía CDMX informa que:



Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.



Desde ese momento, se han realizado de manera… — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 22, 2026

De acuerdo con la investigación, la agresión se habría registrado un día antes de que se presentara la denuncia formal. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el caso se sigue bajo el protocolo de feminicidio, tras determinar que la víctima recibió varios disparos dentro del inmueble.

Versiones recopiladas por las autoridades indican que la presunta agresora sería la suegra de la joven, quien huyó del lugar después del ataque. Desde entonces permanece en calidad de prófuga, y se ha solicitado la colaboración de distintas corporaciones para dar con su paradero.

Carolina Flores, de 27 años, era originaria de Ensenada, donde inició su trayectoria en el modelaje y participó en diversos concursos de belleza. Su muerte ha causado indignación entre familiares y ciudadanos, quienes han solicitado que el caso avance con transparencia y sin retrasos.

Mientras continúa la búsqueda de Érika “N”, colectivos y habitantes de la capital han insistido en la necesidad de fortalecer la atención a casos de violencia contra mujeres, subrayando que este tipo de crímenes siguen siendo una preocupación constante en el país.