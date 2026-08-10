Este domingo se llevó a cabo la Jornada Nacional de Reforestación 2026, convocada por el Gobierno de México, con una meta de plantar 6.6 millones de árboles y plantas en las 32 entidades federativas, 621 municipios y aproximadamente 32 mil hectáreas.

El senador Emmanuel Reyes Carmona destacó que esta movilización nacional representa una oportunidad para avanzar en la recuperación de ecosistemas degradados, proteger la biodiversidad y fortalecer las acciones frente al cambio climático, pero también para atender uno de los principales retos de entidades como Guanajuato: el acceso y cuidado del agua.

El senador resaltó que la jornada forma parte de una estrategia nacional más amplia de restauración ambiental. Para el periodo 2025-2026 se contemplan 2 mil 328 proyectos en 32 mil 764 hectáreas, con una previsión de 15.5 millones de árboles.

“La transformación también se siembra. Cada árbol que plantamos representa una oportunidad para recuperar nuestros suelos, proteger nuestras cuencas y construir mejores condiciones ambientales para las siguientes generaciones”, señaló.

La jornada, presentada esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla la participación coordinada de los gobiernos federal, estatales y municipales, además de comunidades, ejidos y ciudadanía. La mandataria participa personalmente en las actividades desde Puebla, en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Para Reyes Carmona, reforestar significa mucho más que plantar árboles. La recuperación de la cobertura vegetal permite conservar los suelos, reducir la erosión, favorecer la captación e infiltración de agua y contribuir a la restauración de los ecosistemas.

“En Guanajuato tenemos muy claro que hablar de reforestación es también hablar de agua. Recuperar nuestros bosques y suelos significa fortalecer la capacidad de nuestras cuencas para captar e infiltrar agua y enfrentar de mejor manera uno de los grandes retos de nuestro estado”, afirmó.

Asimismo, consideró fundamental que estos esfuerzos tengan continuidad y se conviertan en una política permanente, con participación de las comunidades y de la ciudadanía.

“Tenemos la responsabilidad de pensar en el México que queremos dejar. Un país con más agua, más bosques, mayor biodiversidad y mejores condiciones para vivir. Ese futuro comienza con acciones concretas como las que hoy se realizan en todo el territorio nacional”, concluyó.

La Jornada Nacional de Reforestación 2026 busca convertirse en un esfuerzo anual y consolidar una cultura de restauración y cuidado del territorio para enfrentar los desafíos ambientales y proteger los recursos naturales de las próximas generaciones.