El diputado Arturo Medina Aguirre logró que la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobara su propuesta para exhortar al Poder Ejecutivo a crear una Mesa Estatal T-MEC, un órgano permanente de coordinación que permita a Chihuahua anticiparse y responder con mayor eficacia a los desafíos derivados de las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Arturo Medina destacó que Chihuahua no puede esperar a que los cambios en el entorno comercial afecten la economía del estado para actuar. Señaló que, al ser la entidad líder nacional en exportaciones, cualquier modificación en las reglas del comercio internacional impacta directamente a miles de empleos, a la inversión y a la estabilidad de sectores estratégicos para las familias chihuahuenses.

“Chihuahua debe llegar preparado a cada revisión del T-MEC. No podemos reaccionar cuando los problemas ya estén encima; necesitamos una estrategia permanente que proteja nuestra competitividad y dé certeza a quienes generan empleo en nuestro estado”, afirmó el legislador.

La propuesta impulsada por Medina plantea integrar en un mismo espacio de trabajo al Gobierno del Estado, municipios fronterizos, sector empresarial, academia, organizaciones laborales y representantes del Poder Legislativo, con el propósito de construir una agenda común que fortalezca la posición de Chihuahua frente a los nuevos retos del comercio internacional.

Entre las acciones que desarrollarían destaca la elaboración de un mapa de vulnerabilidad comercial por sectores productivos, la capacitación de empresas en reglas de origen y trazabilidad, el fortalecimiento de la infraestructura logística y tecnológica en los cruces fronterizos, la vinculación de universidades con industrias estratégicas y el seguimiento preventivo al cumplimiento de los estándares laborales establecidos en el tratado.

Arturo Medina subrayó que esta visión busca consolidar una política de Estado que trascienda coyunturas y permita defender el liderazgo exportador de Chihuahua mediante la coordinación entre instituciones y sectores productivos.

“Nuestro compromiso es cuidar la economía de Chihuahua desde la prevención, fortaleciendo nuestras capacidades y generando condiciones para que las empresas sigan creciendo, lleguen nuevas inversiones y se protejan los empleos de miles de familias”, concluyó.