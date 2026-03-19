Con el objetivo de sentar las bases para la construcción de un marco jurídico moderno en materia tecnológica, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso del Estado de Chihuahua llevó a cabo la instalación de la Mesa Técnica en Materia de Inteligencia Artificial.

El evento se realizó el miércoles 18 de marzo en las instalaciones del Congreso del Estado, en la capital chihuahuense, reuniendo a especialistas y representantes de distintas instituciones para analizar los retos y alcances del uso de la inteligencia artificial.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) estuvo presente en este ejercicio de diálogo y construcción normativa, a través de integrantes de la comisión universitaria que actualmente trabaja en la definición de una postura institucional sobre el uso responsable de la inteligencia artificial.

Dicha comisión es presidida por la Mtra. Guadalupe Gaytán, secretaria académica de esta casa de estudios y cuenta con la participación del Dr. Víctor Morales Rocha, director general de Tecnologías de la Información; la Dra. Amanda Carrillo Castillo subdirectora de investigación, la Dra. Nelly Gordillo Castillo, jefa del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación. A la mesa técnica también fue invitado el Dr. Alberto Davis Ortiz, coordinador del programa de Ingeniería Biomédica como experto en IA.