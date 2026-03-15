En el vestíbulo del Auditorio Cívico Benito Juárez fue inaugurada la exposición Mujeres de marzo, una muestra colectiva de fotobordado impulsada por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) en el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.

La exposición reúne piezas creadas por mujeres de distintas edades que participaron en un taller de intervención fotográfica mediante bordado. En cada obra, una imagen personal o significativa fue transformada con hilo y aguja, dando lugar a composiciones que entrelazan memoria, identidad y experiencia.

Ogla Liset Olivas, encargada de la Dirección General del Instituto Para la Cultura del Municipio de Juárez, destacó que lejos de buscar la perfección técnica, las participantes privilegiaron la expresión de su propia historia. Cada puntada funciona como un gesto íntimo, una forma de nombrarse, recordar, sanar o resistir. El bordado se convierte así en un lenguaje que permite resignificar el tiempo, el cuerpo y la memoria personal.

Dijo que esta exposición antecede a la puesta en escena de Mujeres de arena, dirigida por la directora del Centro Municipal de las Artes, Ángela Gastélum, lo que permitió que el público se encontrara con las piezas en un espacio de diálogo entre distintas expresiones artísticas.

En el taller de fotobordado participaron alrededor de 37 mujeres, entre adolescentes y adultas, quienes aportaron miradas diversas a partir de sus propias vivencias. Las obras reunidas conforman un tejido colectivo donde dialogan fragilidad y fortaleza, lo heredado y lo elegido.

Desde el IPACULT se reiteró que la cultura abre espacios de encuentro y conversación, y que iniciativas como esta permiten reconocer el valor del trabajo hecho con las manos y las historias que se narran en silencio, hilo a hilo.

Las expositoras participantes son: Josefina Bailón, Karina Josefina Bailón, Constanza, Morayma Durán, Yanira Galíndrez, Layury García, María Graciela, Gen Lazos, Victoria Maldonado, Yolanda Montiel, Soledad Moreno, Yanira Rosa Elia Muñoz, Cristina Ortega, Mirna Oralia Rodríguez, Ana Sánchez y Karina Valles.

La exposición Mujeres de marzo invita al público a detener la mirada y reconocer en cada pieza una afirmación de presencia: un gesto creativo que, al reunirse con otros, construye un relato colectivo de identidad, sororidad y autonomía.