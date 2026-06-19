Inicia entrega de tarjetas de Pensiones Mujeres Bienestar y Adultos Mayores

En el estado de Chihuahua se entregarán 8 mil 385 tarjetas de Banco del Bienestar a nuevos derechohabientes de ambas pensiones, del 15 al 21 de junio.

De estas, 4 mil 46 están destinadas a la Pensión para Adultos Mayores y 4 mil 339 a Mujeres Bienestar.

En la entidad, el Gobierno de México destinará 150 millones 511 mil 200 pesos anuales de inversión social para las y los nuevos derechohabientes de la Pensión Adulto Mayor y 80 millones 705 mil 400 para Mujeres Bienestar.

La delegada estatal de Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, informó que, del 15 al 21 de junio, se estarán entregando las tarjetas bancarias correspondientes a las y los nuevos derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar a mujeres entre 60 y 64 años de edad, así como las de adulto mayor de 65 años, que se inscribieron el pasado mes de abril en el estado.

En total, puntualizó, serán 8 mil 385 tarjetas, de las cuales 4 mil 339 corresponden a la Pensión Mujeres Bienestar, y 4 mil 46 para Adulto Mayor. Las regiones con más número de nuevos derechohabientes son: Juárez con 1 mil 629 mujeres y 1 mil 615 adultos mayores; mientras que Chihuahua alcanzó la cifra de 1 mil 59 mujeres y 836 adultos mayores; el Gobierno de México destinará 150 millones 511 mil 200 pesos anuales de inversión social para las y los nuevos derechohabientes de la Pensión Adulto Mayor y 80 millones 705 mil 400 para Mujeres Bienestar

Lo anterior se suma para alcanzar una inversión social anual de 17 mil 445 millones 141 mil 600 pesos anuales para la Pensión para Adultos Mayores y 2 mil 213 millones 660 mil 400 pesos para Mujeres Bienestar en el estado de Chihuahua, explicó.

La delegada recordó que la tarjeta del Banco del Bienestar que ofrece el gobierno de México para acceder a las pensiones y apoyos de los Programas de Bienestar, se puede usar en establecimientos con terminal bancaria, para retirar dinero en cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar o en distintos bancos y –agregó- el derechohabiente, si así lo desea, incluso puede ahorrar sus recursos, si es que no tiene la necesidad de retirarlos el día del depósito.