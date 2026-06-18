Refuerzan seguridad en 13 municipios de Chihuahua

Con el objetivo de robustecer su labor en beneficio de la ciudadanía, más de 350 elementos de seguridad pública de 13 localidades serán equipados.

La gobernadora Maru Campos entregó equipamiento policial a las corporaciones de seguridad pública de 13 municipios de la entidad para reforzar sus capacidades operativas y de servicio en beneficio de los chihuahuenses.

Durante el evento realizado en la ciudad de Delicias, la mandataria destacó que la verdadera misión de un gobierno humanista es el respeto a las personas, y eso se logra con acciones como estas en contraste con otros gobiernos.

“Mientras los gobiernos de la muerte no cuidan la vida en ningún sentido, nosotros venimos a entregar vida a través de estos apoyos; porque esto significa seguridad: que pase una patrulla, que un policía cuente con equipo digno para cumplir su misión de servir y proteger, que tenga herramientas para hacer su trabajo”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

Gracias a una inversión de 32 millones de pesos, más de 350 elementos de la Policía Municipal contarán con mejores herramientas y condiciones de trabajo, lo que se traduce en una óptima atención a la ciudadanía, competitividad y desarrollo integral.

“Mientras en otros estados se preguntan cuánto cuesta la extorsión del aguacate, del limón, o cuánto deben pagar las tiendas de abarrotes para operar, en Chihuahua trabajamos para que eso no suceda”, dijo Maru Campos.

Los insumos que se entregaron hoy incluyen 5 mil 562 uniformes completos (camisola, pantalón táctico, botas, gorra), 57 cuatrimotos equipadas y 19 patrullas.

Los paquetes fueron recibidos de manera simbólica por las alcaldesas y alcaldes de Aldama, Aquiles Serdán, Camargo, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, Jiménez, Julimes, La Cruz, López, Meoqui, Riva Palacio, San Francisco de Conchos y Saucillo.

Estas acciones son posibles gracias a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP).

La entrega forma parte de un proyecto de reforzamiento policial que inició en 2021 y que al momento suma más de 365 millones de pesos invertidos en mejorar la labor policial en los 67 municipios.

Durante el 2026, se prevé que otros 27 municipios reciban insumos similares para fortalecer su equipo.

En el evento se contó con la presencia del secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya; el titular del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz; y el comandante del 66 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, Juan Octavio Ortiz.

También estuvieron presentes el senador Mario Vázquez; el diputado local, Roberto Carreón; y el presidente de la asociación de Nogaleros, Alejandro Licón.