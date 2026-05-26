El presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar acompañado de autoridades federales, dieron arranque al programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, que tiene como objetivo que la ciudadanía canjee armas por dinero.

El alcalde detalló que con este programa es parte de una estrategia integral con la que se busca combatir la inseguridad y búsqueda de la paz.

Dijo que esto viene como eje central de Atención a las Causas y se llevará a cabo partir de hoy 26 de mayo y hasta el 4 de junio, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en la Plaza de Armas, en la Zona Centro de la ciudad.

Por su parte, Areli Rojas Rivera, coordinadora de Estrategia y Análisis para Prevención Social del Delito y Reconstrucción del Tejido Social, de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” es una estrategia federal que busca disminuir la violencia y los accidentes en los hogares, permite a la ciudadanía intercambiar de forma voluntaria y anónima armas de fuego y municiones por un pago en efectivo, sin que se hagan investigaciones sobre su procedencia.

Mencionó que esta es una acción del Gobierno de México que se está implementando en todos los municipios del país y es la segunda ocasión que se lleva a cabo en Ciudad Juárez.

Comentó que esta es una colaboración de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los municipios, como uno de los ejes prioritarios del programa de Atención a las Causas.

“El año pasado este programa fue bien recibido por parte de la ciudadanía, en una jornada de 15 días se recabaron 437 armas de fuego, (largas, cortas y granadas), 14 mil 747 cartuchos, 240 cargadores, dos cartuchos de dinamita y siete granadas, además se canjearon 252 juguetes bélicos por juguetes didactas, con el objetivo de promover una cultura de paz desde la niñez”, comentó.

Detalló que no se piden datos personales ni se investiga a quienes entregan las armas, su destrucción será inmediata por parte del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, que inutiliza y destruye las armas en el mismo lugar.

“Se tiene destinado para Ciudad Juárez un presupuesto de 3 millones de pesos; es el tabulador más alto del país, ya que va desde 3 pesos por un cartucho hasta 33 mil pesos por un arma larga”, indicó.

Señaló que para las niñas y los niños se tiene un canje de juguetes bélicos por lúdicos, en colaboración con el DIF municipal.

“En mundo donde las armas ilegales alimentan el miedo, la muerte y la desconfianza, esta campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz” que hace el Gobierno para que la población entregue voluntariamente esas armas y viva desarmada, representa un paso concreto hacia el bien común y hacia la verdadera paz”, comentó el Párroco Rector de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, Eduardo Hayen Cuarón.

Señaló que la Iglesia Católica siempre ha afirmado que la paz no es mera ausencia de guerra, sino que es fruto de la justicia y la caridad.

“La doctrina social de la Iglesia que es luz del evangelio para las realidades sociales, nos invita a reflexionar con serenidad y con esperanza sobre la violencia que lastima a nuestras comunidades”, explicó.