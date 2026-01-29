miércoles, enero 28, 2026
Toman protesta nuevos directores de los Colegios de Bachilleres

En el marco del arranque del semestre 2026-A en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), el titular de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, tomó protesta a 59 nuevos directivos de los diversos planteles pertenecientes a este subsistema.

La ceremonia de inicio del nuevo semestre se efectuó en el gimnasio del Cobach en la ciudad de Chihuahua, y en ella participó el director general de la institución, Reyes Humberto de las Casas Muñoz.

Gutiérrez Dávila destacó que este evento conjugó dos momentos fundamentales para la vida institucional del Cobach; la toma de protesta a 25 directores y 34 subdirectores de plantel, y el inicio del semestre 2026-A, en el que más de 42 mil estudiantes inician una nueva etapa de formación.

El funcionario felicitó a las y los directivos que asumen la responsabilidad por un periodo de cuatro años y los convocó a sumarse con entrega, profesionalismo y sentido humano al trabajo del Cobach.

“A nuestras y nuestros estudiantes, quiero decirles que en cada plantel cuentan con un equipo de profesionales comprometidos con brindarles un servicio educativo de calidad, que les permita adquirir conocimientos, habilidades y valores para enfrentar los retos del presente y del futuro”, expresó el secretario.

A su vez, el director general del Cobach deseó el mayor de los éxitos a las y los estudiantes durante el semestre, así como a las y los nuevos directivos, quienes obtuvieron las puntuaciones más altas en el proceso de promoción a cargos con función directiva y de supervisión en Educación Media Superior para el ciclo escolar 2025-2026.

Durante la ceremonia se tuvo el desfile de las y los integrantes de las diferentes disciplinas deportivas del Cobach, que incluyen Ajedrez, Atletismo, Basquetbol, Beisbol, Futbol Americano, Futbol, Softbol, Tochito y Voleibol.

En el evento también se contó con la participación de la Orquesta Sinfónica y la Banda de Guerra Monumental del Cobach, las cuales interpretaron la marcha “Le Régiment de Sambre-et-Meuse”, además se tuvo la intervención de la Marching Band.

