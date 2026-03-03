En el marco de la 13ra Semana del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), la contadora pública certificada Adriana Rodríguez Carreón, síndico del contribuyente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, participó como conferencista magistral con el tema Lo que debe saber un emprendedor sobre los impuestos.

La cita fue este lunes 2 de marzo, a las 16:00 horas, en el Edificio X del ICSA de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde estudiantes de diversas licenciaturas se dieron cita para conocer los aspectos fiscales fundamentales al momento de iniciar un negocio.

Durante su intervención, Rodríguez Carreón destacó que emprender va más allá de tener una buena idea.

“Debemos saber que tenemos que estar preparados, que el emprender no es nada más tener una idea grandiosa sobre vender un producto o prestar un servicio, sino que también es adquirir responsabilidades tanto con el gobierno, pagar impuestos, de seguridad social, si es que se decide tener empleados también. Entonces, hay que tener todo ese conocimiento para que no vaya a fracasar su negocio por incumplimiento de estas obligaciones”, puntualizó.

Señaló que actualmente muchos negocios fracasan por no contar con una adecuada cultura fiscal de cumplimiento, lo que puede derivar en sanciones que afecten gravemente la continuidad de los emprendimientos.

Al ser cuestionada sobre las recomendaciones para los estudiantes que participaron en esta Semana del ICSA, enfatizó la importancia de la preparación profesional y la asesoría especializada.

“Que se preparen, que se asesoren, que se acerquen con un contador que esté preparado, que esté colegiado, sobre todo, porque es garantía de que ese contador va a estar actualizado sobre todos los temas que puedan intervenir con sus negocios”, expresó.

Respecto al perfil del emprendedor actual, explicó que el auge de las redes sociales ha facilitado la promoción de productos y servicios; sin embargo, advirtió que esta facilidad puede llevar a omitir responsabilidades legales.

“Con el boom de las redes sociales es muy fácil obtener la publicidad para ofrecer un producto o un servicio. Muchas de las veces se empiezan primero con eso, sin saber que el tener un negocio del tamaño que sea, pues hay responsabilidades que se tienen que cumplir.

Entonces tenemos que asesorarnos primero antes de empezar con el negocio, antes de ofrecer ese producto, tenemos que saber qué es lo que tenemos que cumplir antes de lanzarnos al mercado”, concluyó.