Invita IPACULT a descubrir “Arte para la Inclusión” a través del tacto

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) mantiene abierta al público la exposición colectiva de escultura “Arte para la Inclusión”, una propuesta que busca transformar la manera tradicional de apreciar las expresiones artísticas mediante una experiencia sensorial accesible para todos.

La muestra, instalada en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), permanecerá disponible hasta el próximo 26 de julio y ofrece a los visitantes la posibilidad de interactuar con más de 40 esculturas diseñadas especialmente para ser exploradas mediante el sentido del tacto.

A diferencia de las exposiciones convencionales, esta colección permite que las piezas sean tocadas, brindando una experiencia accesible tanto para personas con discapacidad visual como para cualquier visitante interesado en descubrir nuevas formas de percibir el arte.

El proyecto forma parte de una iniciativa de investigación desarrollada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), encabezada por el doctor Miguel Ángel Achig Sánchez, cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento de la autonomía y participación de las personas con discapacidad visual a través de experiencias culturales inclusivas.

Además de ofrecer una alternativa sensorial para el disfrute artístico, la exposición busca generar reflexión sobre la importancia de construir espacios más accesibles, promoviendo la empatía, el respeto y la comprensión de las distintas realidades que enfrentan las personas con discapacidad.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de proyectos permiten vincular el arte con iniciativas de impacto social, creando oportunidades para que un mayor número de ciudadanos participe activamente en la vida cultural de la ciudad.

Las autoridades culturales invitaron a estudiantes, artistas, familias y público en general a visitar esta exposición, que representa una oportunidad para experimentar el arte desde una perspectiva diferente y reconocer el valor de la inclusión dentro de los espacios culturales.

Con acciones de este tipo, el Gobierno Municipal busca impulsar una oferta cultural accesible para todos los sectores de la población, fortaleciendo la participación ciudadana y el acceso equitativo a las distintas manifestaciones artísticas.