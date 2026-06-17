Invitan a familias juarenses a disfrutar del área canina del nuevo Parque Urbano Suroriente

La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar el espacio destinado a mascotas dentro del recién inaugurado Parque Urbano Suroriente, un lugar diseñado para que los perros puedan pasear, ejercitarse y convivir junto a sus familias en un entorno seguro.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que durante el primer día de funcionamiento del parque, alrededor de 20 perros acudieron acompañados de sus tutores para recorrer y disfrutar de esta nueva área recreativa ubicada en el cruce de las avenidas Miguel de la Madrid y Ramón Rayón.

La funcionaria destacó que este espacio fue creado con el objetivo de ofrecer una alternativa de esparcimiento para las mascotas, al tiempo que promueve la convivencia responsable entre los usuarios. Asimismo, exhortó a quienes visiten el lugar a contribuir con su conservación, manteniéndolo limpio y en buenas condiciones.

Además del área destinada a los animales de compañía, el Parque Urbano Suroriente cuenta con diversas instalaciones para la recreación de la comunidad. Entre ellas destacan una concha acústica para eventos culturales y artísticos, una pista de skate, cancha de futbol, juegos infantiles e inclusivos, zonas de picnic, asadores, amplias áreas verdes, mobiliario urbano y estacionamiento.

Uno de los elementos más llamativos del nuevo espacio es un tobogán gigante de 14 metros de altura, considerado el resbaladero más grande del país. La estructura, única en México, incorpora un elevador que facilita el acceso de los visitantes.

Con estas instalaciones, el Gobierno Municipal busca ofrecer espacios que fomenten la convivencia familiar, la actividad física y el bienestar de las mascotas, convirtiendo al Parque Urbano Suroriente en una nueva opción de entretenimiento para los habitantes de la ciudad.