La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), presidida por Octavio de la Torre, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, presidentas y presidentes de cámaras empresariales, empresarios y el senador Waldo Fernández González, con el objetivo de dialogar sobre temas prioritarios para el sector productivo nacional.

Durante el encuentro, uno de los ejes centrales fue la agenda antiextorsión, al ser un tema que impacta directamente la operación de los negocios, la confianza para invertir y la competitividad de los estados y las regiones.

En ese marco, se coincidió en la importancia de fortalecer la coordinación entre el sector empresarial y las instituciones públicas para prevenir, atender y visibilizar este delito.

En la reunión, el senador Waldo Fernández González refrendó su disposición para acompañar y apoyar a quienes enfrenten situaciones de extorsión que afecten su actividad económica, al reconocer que este delito lastima no solo a las personas, sino también a la esencia productiva, la competitividad y el desarrollo de las entidades.

Las y los asistentes valoraron esta postura como una señal de apertura, interlocución y compromiso con la defensa del sector. Este diálogo cobra especial relevancia en un momento en que CONCANACO SERVYTUR se ha consolidado como un actor estratégico en la construcción de una agenda de seguridad económica, tanto por su participación en el Pacto contra la Extorsión como por el impulso del Observatorio de Incidencias Delictivas, mecanismo orientado a dar seguimiento, visibilidad y sustento a propuestas que protejan a las empresas, los comercios, los servicios, el turismo y los negocios familiares.

Octavio de la Torre subrayó que defender la actividad productiva del país también implica cerrar filas con quienes todos los días generan empleo, sostienen la economía familiar y mantienen en marcha a México desde lo local.

Por ello, señaló que la extorsión debe enfrentarse con legalidad, coordinación institucional, prevención y voluntad política. De manera complementaria, durante el encuentro también se abordaron temas vinculados con el contexto económico y comercial de México, particularmente frente al proceso de revisión del Tratado entre México,

Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En este punto, se destacó la importancia de mantener una visión estratégica que fortalezca la certidumbre, la competitividad y la defensa de las cadenas productivas nacionales. Las y los participantes coincidieron en que el país requiere diálogo permanente, unidad institucional y una agenda clara para responder a los desafíos que enfrenta el sector productivo, tanto en materia de seguridad como en el entorno económico internacional.

CONCANACO SERVYTUR reiteró que seguirá impulsando espacios de encuentro y construcción con los distintos órdenes de gobierno y con el Poder Legislativo para defender a las empresas, fortalecer la competitividad y contribuir a un entorno de mayor certidumbre, legalidad y prosperidad compartida.