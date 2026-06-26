Invitan a comprar hamburguesas para ayudar a Fidencio tras el incendio que consumió su taller

Tras el incendio que consumió por completo el taller mecánico de Fidencio, familiares y amigos comenzaron a organizar actividades para ayudarlo a recuperarse de las pérdidas sufridas, siendo la primera de ellas una venta de hamburguesas con causa que se llevará a cabo este fin de semana en Ciudad Juárez.

@juareznoticias.com Lo perdió todo, pero confiamos en que con el apoyo de la gente podrá volver a empezar. ♬ sonido original – juareznoticias





La actividad se realizará el sábado 27 y domingo 28 de junio, a partir de las 3:00 de la tarde en lá calle Cordillera del Cáucaso número 5889. Los organizadores hicieron un llamado a la comunidad para sumarse adquiriendo hamburguesas, ya que la totalidad de lo recaudado será destinada a apoyar al mecánico, quien perdió herramientas, equipo de trabajo y gran parte de su patrimonio a consecuencia del siniestro.



Explicaron que esta será la primera de varias actividades que tienen contempladas para reunir recursos y ayudar a Fidencio a volver a ponerse de pie, con la esperanza de que pueda reconstruir su taller y retomar el trabajo que durante años ha sido el sustento de su familia.



Los amigos del afectado señalaron que, además de las aportaciones económicas, cualquier muestra de apoyo será bienvenida, pues el objetivo es que el mecánico pueda adquirir nuevamente las herramientas indispensables para ejercer su oficio y recuperar poco a poco su fuente de ingresos.



Finalmente, los organizadores invitaron a los juarenses a participar en esta venta con causa y a compartir la información entre familiares y amigos para que más personas conozcan la iniciativa. Destacaron que la solidaridad de la comunidad puede marcar una diferencia importante para que Fidencio inicie una nueva etapa después de la difícil situación que enfrentó.

Venta con causa



Días: Sábado 27 y domingo 28 de junio.



Hora: A partir de las 3:00 de la tarde en la calle Cordillera del Cáucaso número 5889.



Objetivo: Recaudar fondos para apoyar a Fidencio, cuyo taller mecánico fue destruido por un incendio.