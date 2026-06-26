Presentan resultados de seguridad en la Mesa para la Construcción de la Paz

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno se reunieron en la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz, encabezada por el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel. Durante la reunión se presentaron los resultados operativos obtenidos durante la última semana en materia de seguridad, prevención del delito, movilidad y atención de emergencias en Ciudad Juárez.

En las últimas 24 horas se atendieron 672 emergencias mediante el sistema CERI 9-1-1, comunicó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). También señaló la detención de 14 personas por diversos delitos y seis por faltas administrativas, la recuperación de un vehículo con reporte de robo y la detección de órdenes de aprehensión vigentes.

En el acumulado del mes, la corporación reportó 1,018 personas detenidas por faltas administrativas, 438 por delitos, 37 vehículos recuperados con reporte de robo y 127 órdenes de aprehensión detectadas. Asimismo, destacó el aseguramiento de 24 armas de fuego, 504 dosis de droga, 2,960 piezas de fentanilo y 14.8 kilogramos de narcóticos diversos.

Respecto a la incidencia delictiva, durante las últimas 24 horas se registraron dos homicidios dolosos, cuatro casos de violencia contra la mujer, tres lesiones dolosas, ocho robos a comercio, tres robos a casa habitación y una privación ilegal de la libertad. El acumulado del mes registra 40 homicidios dolosos, cifra menor a los 75 contabilizados durante el mismo periodo de junio de 2025, además de reducciones en delitos como robo de vehículo, violencia familiar, lesiones dolosas y robo a casa habitación.

También se presentó el listado de las diez colonias con mayor incidencia delictiva durante el mes: Águilas de Zaragoza, Granjas de Chapultepec, Kilómetro 20, Libertad, Nuevo Juárez, Parajes de San Isidro, Riberas del Bravo, Sierra Vista, Villa Colonial y Zaragoza.

Por su parte, la Coordinación General de Seguridad Vial informó que durante el periodo elaboró 4,809 boletas de infracción, principalmente por pasarse el semáforo en luz roja, exceso de velocidad, no respetar el señalamiento de alto y utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

La dependencia reportó además la atención de 132 accidentes viales, de los cuales 122 fueron colisiones entre vehículos, nueve atropellos y una volcadura, con saldo de 42 personas lesionadas y dos fallecidas. En cinco de estos accidentes, los conductores involucrados se encontraban bajo los efectos del alcohol. Seguridad Vial agregó que fueron puestas a disposición 25 personas por hechos viales y 92 por faltas administrativas derivadas del estado de ebriedad. En total se detectaron 97 conductores con aliento alcohólico o en estado de ebriedad, de los cuales cinco estuvieron involucrados en accidentes. Asimismo, fueron asegurados 136 vehículos, entre ellos 67 automóviles, 61 motocicletas y ocho camiones.

En materia de atención ciudadana, la corporación informó que recibió 347 solicitudes de apoyo y atendió 65 peticiones relacionadas con desfiles, cierres de calles, carreras deportivas, cortejos fúnebres y eventos masivos.

La Dirección General de Protección Civil dio a conocer que del 19 al 25 de junio brindó 615 servicios a la ciudadanía. El Departamento de Bomberos atendió 247 emergencias, entre incendios, fugas de gas, rescates, simulacros y labores de supervisión, mientras que el Departamento de Rescate prestó 108 servicios relacionados con personas enfermas, lesionados, traslados de pacientes, eventos y apoyos diversos.

Asimismo, se informó que el albergue Leona Vicario mantiene una población de 60 personas, integrada por 21 hombres, 20 mujeres, 9 niños y 10 niñas. Durante la sesión también se presentó el informe de las Unidades de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia, donde se destacó que el 96 por ciento de las mujeres atendidas fueron canalizadas a las áreas jurídicas y psicológicas para darles acompañamiento integral.

En el apartado correspondiente a las autoridades federales, la Guardia Nacional informó la localización y cancelación de tres tomas clandestinas en ductos de Pemex en el municipio de Aldama, el rescate de siete personas migrantes en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico Samalayuca y el traslado de 79 personas privadas de la libertad en siete operativos. Además, reportó la inspección de 42 autobuses, 217 equipajes, 31 empresas de paquetería, 1,287 personas y equipajes en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, así como la revisión de 118 autotanques de combustible en los cruces internacionales de Zaragoza, Santa Teresa y Córdoba de las Américas.

Finalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que durante el periodo del 19 al 26 de junio fueron detenidas 52 personas, además del aseguramiento de siete armas largas, dos armas cortas y noble vehículos. También se realizaron 920 patrullajes disuasivos, 658 revisiones de vehículos, 728 inspecciones a personas, ocho órdenes de aprehensión, 10 rescates humanitarios, inspecciones en centros de rehabilitación y establecimientos, así como la localización de 13 cámaras parásitas y la atención de denuncias anónimas.

Al concluir la sesión, el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó que la coordinación permanente entre las instituciones municipales, estatales y federales fortalece las estrategias de prevención, combate a la delincuencia y atención oportuna de las emergencias, contribuyendo a preservar la paz y la seguridad de las familias juarenses.