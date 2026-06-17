Invitan a familias juarenses a participar en “Juegos en la Biblioteca”

Con el propósito de promover la convivencia familiar y acercar a la comunidad a los espacios de lectura, el Gobierno Municipal llevará a cabo una nueva edición del programa “Juegos en la Biblioteca”, una iniciativa que combina actividades recreativas y educativas para personas de todas las edades.

La próxima jornada se realizará el sábado 20 de junio a las 4:00 de la tarde en la Biblioteca Arturo Tolentino, donde niñas, niños y adultos podrán participar en diversas dinámicas diseñadas para estimular la creatividad, el aprendizaje y la interacción entre los asistentes.

El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, destacó que este programa busca transformar las bibliotecas en puntos de encuentro para las familias juarenses, ofreciendo alternativas de entretenimiento que además fortalecen el interés por la lectura y el conocimiento.

Durante el evento se desarrollarán actividades como juegos didácticos de gran formato, dinámicas grupales y presentaciones de teatro guiñol, herramientas que permiten aprender de manera divertida y fomentar valores como la colaboración y la participación comunitaria.

Las autoridades municipales señalaron que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva desde el inicio de estas jornadas. Como ejemplo, recordaron la primera edición realizada en la Biblioteca Bonanza, donde decenas de familias participaron en juegos tradicionales, actividades recreativas y espectáculos artísticos en un ambiente de convivencia.

El programa continuará recorriendo distintos espacios bibliotecarios de la ciudad durante las próximas semanas. Después de la jornada en la Biblioteca Arturo Tolentino, las actividades se trasladarán el 27 de junio a la Biblioteca Manuel Talamás Camandari y posteriormente el 4 de julio a la Biblioteca Madero, manteniendo el mismo horario de inicio.

La Dirección de Educación invitó a la población a aprovechar estas actividades gratuitas, que además de ofrecer opciones de recreación, buscan fortalecer el uso de las bibliotecas como espacios dedicados al aprendizaje, la cultura y la integración social.