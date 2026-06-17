La Síndica Municipal, Ana Carmen Estrada García, participó en la inauguración del Parque Urbano Suroriente, una obra que representa una de las inversiones más importantes en materia de espacios públicos para las familias juarenses y que fortalecerá la convivencia, el deporte y la recreación en el suroriente de la ciudad.

La Síndica destacó la importancia de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo integral de los distintos sectores de Ciudad Juárez, especialmente en zonas que durante años demandaron mayor infraestructura urbana y espacios de esparcimiento para la comunidad.

Estrada García señaló que la apertura de este parque refleja una visión de crecimiento ordenado que no solo contempla el desarrollo habitacional, sino también la creación de áreas destinadas al uso, disfrute y convivencia de las familias juarenses.

Resaltó que la obra constituye un patrimonio para todas y todos los habitantes del municipio, al tratarse de un proyecto realizado con recursos municipales y sin generar endeudamiento para la ciudad.

El Parque Urbano Suroriente fue construido con una inversión superior a los 259 millones de pesos y cuenta con diversas áreas recreativas y deportivas, entre ellas una concha acústica para eventos culturales, cancha de fútbol, skate park, juegos infantiles e inclusivos, zona para mascotas, áreas verdes, espacios para picnic y asadores.

Entre sus principales atractivos destaca un tobogán gigante de 14 metros de altura, considerado uno de los más importantes de su tipo en el país, además de infraestructura diseñada para brindar accesibilidad a los visitantes.

La inauguración reunió a miles de familias juarenses que acudieron a conocer este nuevo espacio público, el cual se consolida como un punto de encuentro para la recreación y la convivencia comunitaria en beneficio de los habitantes del suroriente y de toda la ciudad.

Durante el evento estuvieron presentes autoridades municipales, estatales y representantes de diversos sectores de la comunidad.