El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar acudió al informe de actividades del 2025 de la Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C., donde se presentaron las acciones que se han realizado a lo largo de un año en beneficio de los chihuahuenses.



El alcalde felicitó al presidente de Fechac, Juan Carlos Orrantia por su informe, donde se demuestra que la fundación ha sido un pilar importante del crecimiento en la ciudad, motivo de orgullo que tengan una actividad tan intensa como la que hacen.



“Estamos muy contentos, no solamente por presenciar este informe, sino de conmemorar 30 años de esta gran institución chihuahuense que ha sido ejemplo en otras partes del país y también a nivel internacional”, expresó.



“En mi calidad de alcalde quiero decirle a Juan Carlos, a todo el Consejo y a todos los que hacen esto posible, muchas gracias”, añadió.



“Por ahí leí alguna vez que la gratitud es la virtud de virtudes, es la memoria del corazón y vale la pena decir gracias por toda esta hermosa labor que hacen, no solamente en nuestra frontera, sino en todo el estado, enhorabuena, gracias por eso y estamos a sus órdenes”, expresó el edil.



Por su parte, el presidente de Fechac agradeció a todos los presentes por acudir a este evento tan importante, en especial a su familia.



Dio la bienvenida a los miembros del sector empresarial e industrial de la ciudad, colaboradores de la sociedad civil, académicos y servidores públicos.



“Hoy vengo a presentarles mi tercer informe y les tengo que decir que de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida ha sido servir a los más necesitados a través de esta fundación”, agregó.



“Hoy es un día especial, no solo venimos a rendir cuentas, venimos a celebrar 30 años de la fundación del empresariado chihuahuense, 30 años de Fechac, 30 años de creer que la empresa no solo genera riqueza económica, sino también riqueza social”, expresó.



“Quiero cerrar mi informe expresando mi agradecimiento a mi familia por su comprensión, por su paciencia, por su apoyo incondicional durante estos tres años al frente de Fechac en Ciudad Juárez”, resaltó.



“Esta labor no la hace una sola persona también la hace la familia que la sostiene”, añadió el empresario.



Asimismo, también el presidente estatal de Fechac, Luis Alberto Barrio ofreció su último informe de actividades, ya que su periodo culminó este día.



“Hoy termina mi periodo y asume la presidencia Franghie Khalil Marlen, siendo la primera vez que lo encabeza una mujer”, expresó.



Resaltó que cuando los gobiernos se juntan con la organización civil se realizan buenos proyectos.