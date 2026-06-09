Con el esquema de vacunas al corriente, pastilla contra las garrapatas, colocación de un chip y el compromiso de una esterilización de manera inmediata, es que la Dirección de Atención y Bienestar Animal entregó esta tarde a la perrita “Sasha” a su tutor Alejandro Alcocer.

Una vez concluido el proceso de observación de diez días, según lo marca el protocolo de salud pública obligatorio por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-011SSA2-2011), en donde se vigila clínicamente a un animal que ha mordido o agredido a una persona, DABA consintió que “Sasha” regresara a su hogar.

“La perrita ha mostrado una conducta muy pasiva, muy tranquila, e incluso en el momento de la entrega se le vio muy contenta”, indicó la titular de DABA, Alma Arredondo Salinas.

Manifestó que “Sasha” sale bajo el resguardo de Ana Félix, quien estará al pendiente y mantendrá en todo momento la comunicación con la dirección, así como con Alejandro Alcocer, con el fin de darle seguimiento a las condiciones del animalito.

“Por solicitud del grupo de abogados del tutor de la mascota, se firmó un resguardo oficial, por lo que ellos propusieron a la rescatista Ana Félix, quien estará trabajando de la mano con el señor Alejandro, para brindar adiestramiento a ‘Sasha’ y mejorar su conducta”, explicó.

La funcionaria subrayó que este caso es una lección para todas y todos, tanto para la dirección, asimismo para los que son animalistas y que tienen alguna mascota.

Dijo que este caso no es aislado, puesto que desgraciadamente es algo recurrente debido a la falta información y cultura en torno al bienestar animal.

“Debemos de ser cuidadosos siempre y, para los que tenemos niños también es importante considerarlo, pues esta experiencia que nos vamos a llevar nos da pie a continuar trabajando como dirección”, resaltó.

Destacó que se buscará la manera de apoyar para que los espacios públicos tengan señalamientos e indicaciones para poder ingresar una mascota de forma segura, tanto para los responsables de estas, así como para la ciudadanía que desee convivir con ellas.

La funcionaria aprovechó para agradecer a la comunidad por su interés en este caso, ya que ha sido una muestra de empatía, respeto y amor por los seres vivos, lo cual, cada día se manifiesta más en las y los juarenses.

Alejandro Alcocer, tutor de la mascota, dijo estar muy contento de tenerla nuevamente con él; “hubo acuerdos y esto se queda entre abogados. Yo simplemente estoy contento de tener a mi ‘Sasha’ de nuevo conmigo”.

Por su parte, la rescatista y representante de la Asociación Protectora de Animales de la Calle, Ana Félix, puntualizó en que cada uno de los involucrados se lleva un compromiso, mismo que debe llevarse a cabo.

“No es fácil el tema del bienestar animal y, como asociación, así como persona que también ama y respeta la vida de los animales, es para mí un gusto poder colaborar para que “Sasha” se pueda ir a su casa”, expresó.

Comentó que existe todavía mucho desconocimiento primeramente de lo que conlleva la Ley del Bienestar Animal y, no obstante, hay personas que se atreven a opinar, cuando simplemente se tiene que seguir un protocolo por salud pública.

“No todos los lugares son pet friendly (amigables para mascotas), y eso hay que respetarlo. Además, no todos los perros pueden ser sacados a lugares públicos, hay que conocer a nuestros animales, al igual que respetarlos ya que no todos son sociables”, abundó.

No queremos que pase otro accidente como lo ocurrido. Por ahora, Sasha ya va para su casa, pero también queremos que el niño que está lastimado tenga pronta recuperación y que esta experiencia nos deje la lección de la responsabilidad, la cual, nos compete a todas y todos, agregó.