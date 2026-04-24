Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisionado de Seguridad Pública de Nicolás Romero, fue sentenciado a 150 años de cárcel por el delito de secuestro exprés con fines de robo y extorsión. Fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el inicio de la Operación Enjambre.

Se trata de la segunda sentencia que recibe el exfuncionario, pues el pasado 29 de enero, fue encontrado culpable del delito de homicidio y lo condenaron a 40 años de prisión. Y por secuestro exprés con fines de robo, el hecho por el cual fue investigado, ocurrió el pasado 4 de enero de 2023.

Sánchez Mitre llegó ese día al Mercado 29 de junio junto a otros 6 sujetos, donde la víctima tenía un puesto de ropa y estando ahí, el ex Comisario de Seguridad Pública municipal, lo insultó y ordenó a sus acompañantes esposarlos y subirlos a las patrullas para después llevarlo a otro sitio, donde los mantuvieron privados de su libertad, aproximadamente de dos a tres horas.

La indagatoria de la Fiscalía mexiquense estableció que Adrián Mauricio exigió la cantidad de 10 mil pesos, para lo cual pidió a la víctima que se comunicara con sus familiares para conseguir el recurso, a cambio de su libertad; y al ver que no llegaba nadie con el dinero, ordenó a los demás policías que se retiraran y amenazó con matar a las víctimas si denunciaban algo.

Adrián Mauricio Sánchez fue detenido como parte de la Operación Enjambre, mediante operativo coordinado entre la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal.

La Operación Enjambre tiene como objetivo desmantelar redes de corrupción de funcionarios públicos vinculados con diversos grupos del crimen organizado que operan en el Estado de México.

ElUniversal