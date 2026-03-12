El gobierno de México y el sector gasolinero renovaron la estrategia para mantener la gasolina regular a un precio máximo de 24 pesos por litro en todas las estaciones de servicio del territorio nacional.

En un acto encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó la relevancia para la economía de las familias mexicanas de mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

La secretaria destacó el amplio compromiso del sector gasolinero para contribuir a la estabilidad de los precios al mantener esta estrategia junto con el Gobierno de México que entró en vigor hace poco más de un año y hoy se renueva.

Luz Elena González señaló que la renovación de este compromiso es posible gracias a la participación de los grupos empresariales del sector, con los que, gracias al diálogo permanente, se ha avanzado en temas que benefician al sector y a la sociedad en su conjunto.

Resaltó que el acuerdo voluntario con el 96 por ciento de las estaciones de servicio es funcional y mantiene los precios dentro de parámetros adecuados para la operación del sector.

En el marco del encuentro, en representación de las empresas del ramo, el director general de Servifácil, Eugenio del Valle, enfatizó la importancia del diálogo y la colaboración entre el gobierno y el sector productivo como una base fundamental para avanzar en soluciones que beneficien al país.

Además, reiteró la disposición de la industria gasolinera de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México bajo un objetivo común:

“Que los combustibles sigan siendo un motor de desarrollo, competitividad y bienestar para todas y todos los mexicanos, así como el compromiso de mantenerse como un aliado estratégico del país trabajando por la estabilidad, la legalidad y brindando el mejor servicio a millones de consumidores”.

Al acto asistieron, entre otras y otros servidores públicos:

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla

Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora

El procurador federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz

Subsecretario de Hidrocarburos de la Sener, Juan José Vidal Amaro

Por su parte el presidente de Onexpo Nacional, Enrique Felix Robelo, dijo que dicho acuerdo ha alcanzado a alrededor del 94 por ciento de las 13 mil 400 estaciones de servicio del país y dijo que, siendo una medida de economía social, importa que mantenga también viabilidad financiera que asegure su perdurabilidad.

Milenio