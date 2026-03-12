miércoles, marzo 11, 2026
Reconocen años de servicio del personal del Ichisal

En reconocimiento a la vocación y compromiso del personal, la Secretaría de Salud entregó medallas y diplomas por años de servicio, a trabajadoras y trabajadores adscritos a las unidades hospitalarias del Instituto Chihuahuense de la Salud.

El titular de la dependencia, Gilberto Baeza Mendoza, destacó el profesionalismo y entrega de quienes han dedicado gran parte de su vida al servicio público, en beneficio de las y los chihuahuenses.

“Sabemos que el verdadero pilar de nuestro sistema de salud es su gente. Nuestro personal médico, de enfermería, técnico, administrativo y de apoyo representa el corazón de cada hospital y unidad de atención”, expresó.

Durante el evento se reconoció a 124 empleados de los 173 reconocidos con 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio, quienes recibieron una medalla y un diploma como muestra de gratitud por su trayectoria y su aportación al sistema estatal de salud.

Las autoridades presentes destacaron que estas distinciones representan muchos años de esfuerzo cotidiano por brindar atención médica oportuna y de calidad a la población.

