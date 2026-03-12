Durante una reunión convocada, por y en el Congreso de Chihuahua, para abordar la situación del transporte público en el estado, la diputada de morena, Magdalena Rentería, cuestionó el formato del encuentro y señaló que este no permitía una discusión seria sobre los problemas que enfrentan los usuarios del servicio, particularmente en Ciudad Juárez.

En su intervención, la legisladora aclaró que el citatorio hacía referencia al acuerdo 2-2024, el cual —dijo— no correspondía al motivo de la reunión, ya que el acuerdo aplicable es el 243-25, donde se establece que el ejercicio debía realizarse como una comparecencia y no como una reunión informativa.

Rentería también recordó que, según el resolutivo cuarto de dicho acuerdo, previo a la comparecencia debió realizarse una mesa técnica para exponer las quejas y señalamientos de ciudadanos, madres de familia, obreros y estudiantes sobre el servicio de transporte público en Ciudad Juárez. La diputada criticó que el tiempo limitado para formular preguntas —de apenas tres minutos— impedía profundizar en un problema que afecta diariamente a miles de juarenses.

“Una pregunta de tres minutos rebaja este ejercicio e impide una real discusión de un asunto tan importante. Este ejercicio es un insulto para los juarenses”, expresó.

Asimismo, subrayó que la principal problemática del transporte público en la ciudad fronteriza no radica únicamente en las rutas troncales, sino en la falta de rutas alimentadoras que ingresen a las colonias y permitan a los ciudadanos acceder al sistema.

Según explicó, esta situación obliga a muchos habitantes a pagar transporte privado mediante plataformas digitales para poder acercarse a las rutas principales, lo que representa un gasto adicional para las familias. Rentería mencionó que habitantes de zonas como Parajes del Sur, Campanario y Rivera del Bravo han manifestado reiteradamente su inconformidad por la falta de transporte que conecte sus colonias con las rutas troncales. Incluso, recordó que ciudadanos de Rivera del Bravo realizaron protestas en las oficinas de gobierno en Pueblito Mexicano para exigir una solución.

La legisladora también señaló que ya había planteado preguntas sobre el tema en dos ocasiones desde el Pleno sin recibir respuesta, por lo que consideró que el ejercicio realizado no daba atención real a las demandas ciudadanas. “Para mí este ejercicio es invisibilizar las protestas de los ciudadanos de Ciudad Juárez”, sostuvo.

Finalmente, indicó que espera que en el futuro se realicen mesas de trabajo en las que autoridades estatales, como el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, puedan dialogar directamente con vecinos y escuchar de primera mano las quejas sobre el servicio de transporte.

Rentería afirmó que desde la bancada de morena continuarán presentando al Gobierno del Estado las inconformidades de la ciudadanía y solicitando soluciones para mejorar la movilidad en Ciudad Juárez.