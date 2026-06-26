La supuesta prórroga para la vinculación obligatoria de líneas celulares no existe jurídicamente, porque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no ha sesionado para aprobarla, no ha emitido un acuerdo modificatorio y tampoco ha publicado ninguna resolución en el Diario Oficial de la Federación, advirtió el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas.

El legislador chihuahuense señaló que lo único que existe hasta este momento es un boletín de prensa tramposo, engañoso y carente de sustento jurídico, mediante el cual el régimen pretende hacer creer a millones de mexicanos que modificó los plazos establecidos para el registro de celulares.

“Un boletín no es un decreto. Una publicación en redes sociales no sustituye una sesión del Pleno. Una tarjeta informativa no puede modificar una disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación. Sin votación, sin acuerdo y sin publicación oficial, la supuesta prórroga simplemente no existe”, sentenció.

Francisco Sánchez explicó que cualquier modificación a los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles debe ser discutida y aprobada formalmente por el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, quedar asentada en un acuerdo debidamente fundado y motivado, y publicarse por los medios oficiales correspondientes.

“¿Dónde está la convocatoria a sesión? ¿Dónde está el orden del día? ¿Dónde están los votos de los comisionados? ¿Dónde está el número del acuerdo? ¿Dónde está la publicación oficial? No existe nada de eso. Solamente lanzaron un boletín para administrar el fracaso de un registro que los mexicanos han rechazado masivamente”, declaró.

El diputado sostuvo que este anuncio improvisado demuestra la desesperación del régimen frente a la resistencia ciudadana y al fracaso operativo del registro. Agregó que el régimen pretende ganar tiempo mediante comunicados ambiguos, mientras mantiene intacta la amenaza de suspender las líneas telefónicas de quienes se nieguen a entregar sus datos personales.