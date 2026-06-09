La diputada local Rosa Díaz presentó este lunes su renuncia a la bancada de Morena en el Congreso del Estado, al argumentar que ha sido objeto de maltrato por parte del coordinador parlamentario, Cuauhtémoc Estrada, aunque aclaró que por el momento mantiene su militancia en el partido y continuará desempeñándose como legisladora.

La representante popular informó que entregó un oficio ante la Oficialía de Partes dirigido a la Junta de Coordinación Política para formalizar su salida del grupo parlamentario morenista.

“Hoy presenté un oficio ante la Oficialía de Partes; es mi renuncia a la bancada de Morena. Ya no pertenezco a la bancada de Morena”, declaró.

Explicó que la decisión obedece principalmente a la relación que ha mantenido con el coordinador de la fracción legislativa.

“Estoy renunciando a la bancada de Morena principalmente por el maltrato que he sufrido por parte del coordinador de la bancada. No renuncio a Morena, tampoco renuncio a ser diputada”, sostuvo.

Díaz señaló que continuará representando al Distrito 4 desde el Congreso local y seguirá trabajando desde su curul, aunque sin formar parte de la bancada guinda.

Respecto a la posibilidad de incorporarse a otro grupo parlamentario, indicó que actualmente enfrenta un procedimiento interno ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por lo que esperará a que concluya antes de definir su futuro político.

“Estoy esperando los tiempos únicamente para que concluya el proceso y luego ya después seguirá la renuncia al partido Morena y la adhesión a otro partido”, comentó.

La legisladora confirmó además que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por presuntos hechos de violencia política de género, aunque evitó abundar en detalles debido a que el asunto continúa en proceso.

“Ya presenté una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer y estoy esperando que prospere, porque todo lleva su tiempo y su proceso. Presenté varios testigos y cuando pase todo eso habré de informar”, dijo.

Finalmente, aprovechó para hacer un llamado a las mujeres que hayan sufrido violencia por razones de género para que denuncien.

“Me gustaría invitar a todas las mujeres que hayan sido víctimas de violencia por razones de género a que no se queden calladas, a que presenten la denuncia, a que hablen, porque ya se terminó el tiempo de ‘calladita te ves más bonita’”, expresó.

La diputada consideró que, pese a los avances en materia de igualdad, persisten conductas de misoginia, particularmente en espacios de poder e instituciones públicas.