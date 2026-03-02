La gobernadora Maru Campos presentó su 4to Informe de Resultados en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la capital, donde anunció que este año se desplegará la mayor inversión anual en infraestructura de la historia del estado, con alrededor de 5 mil millones de pesos (mdp), de los cuales, cerca de mil mdp se ejecutarán en coordinación con los ayuntamientos.

Durante el evento, anunció una serie de proyectos que se arrancarán en Ciudad Juárez, que incluyen una inversión de 315 millones de pesos (mdp) en el polo de Desarrollo de San Jerónimo, así como la continuidad en la transformación de la avenida Las Torres.

Explicó que se construirán tres pasos inferiores: uno en el cruce con la avenida Tomás Fernández, luego en la intersección con la avenida Valle del Sol, y otro paso a desnivel en el cruce con la avenida Independencia, para atender una necesidad vial crucial para los juarenses.

La titular del Ejecutivo detalló que los tres pasos a desnivel contarán con la preparación necesaria para facilitar a la administración futura, la construcción de la línea 4 del BRT, sin enfrentarse a los retos que este Gobierno encontró y superó, al asumir la urgencia de rescatar la línea 2 y 3 del sistema.

“En menos de un año pusimos en operación las tres rutas troncales del JuárezBus, con más de 100 unidades nuevas del mejor modelo disponible en el mercado”, recordó.

Retomó las labores que se realizarán este año en la frontera y mencionó que se consolidará el Centro de Convenciones, se mantendrá la inversión en infraestructura pluvial para evitar inundaciones en diferentes puntos de la región y se remodelará el Centro Cultural Paso del Norte.

De igual manera, se destinará recurso importante para remodelar el área de quirófanos y de cirugía en el Hospital General, y se renovará integralmente el Parque Central, con un proyecto que atenderá instalaciones y embellecerá el espacio.

“Juárez es frontera, es carácter, es motor económico. Y está lista para seguir creciendo”, dijo.

Recordó los retos que visualizó desde que hacía campaña por la entidad, con señales preocupantes en los servicios federales de salud y un sistema que ya comenzaba a debilitarse. Como respuesta a esos obstáculos, dijo, con orden y planeación nació MediChihuahua.

Detalló que actualmente, más de 536 mil chihuahuenses se han afiliado a este servicio, mismos que hoy cuentan con atención médica respaldada por el Estado e incluso, se ha brindado servicio a personas que lo necesitaban y no estaban aún afiliados, lo que da un total de arriba de 800 mil beneficiados por este programa.

“Mientras otros fallaron en lo esencial, nosotros decidimos hacernos cargo. Porque la salud protege la vida, y amar la vida implica proteger la salud”, reiteró.

Ahondó en la política humanista que ha regido su Gobierno y como parte de la cual se creó NutriChihuahua, como un esfuerzo interinstitucional para que las niñas, niños, personas en situaciones vulnerables y adultos mayores, tengan alimento nutritivo y suficiente cada día.

Expresó que este programa habla por sí mismo, con los desayunos escolares que permiten que más de 180 mil infantes inicien su jornada con alimento en el estómago, y las más de 6 mil toneladas de maíz, arroz y frijol distribuidas para más de 25 mil familias, principalmente de la Sierra Tarahumara.

A eso se añade el apoyo alimentario otorgado a las más de 19 mil personas mayores y con discapacidad, y la comida caliente disponible diariamente en los comedores comunitarios, espacios que respaldan a quienes más lo requieren y que este año pasaron de 23 a 40, además de que se puso en operación el comedor móvil, para llegar a todos los rincones.

“Esto es verdadera justicia social. Y cuando la justicia social se aplica con humanismo, se llama NutriChihuahua”, enfatizó.

En el rubro educativo, la titular del Ejecutivo explicó el rescate que se hace de infraestructura que había quedado en el abandono y el mejoramiento de los espacios, con la seguridad de que el camino más eficaz para cumplir un sueño, es la educación y para ello, niñas, niños y jóvenes merecen instalaciones apropiadas y condiciones dignas.

Apuntó que para seguir en la construcción del futuro que se desea para la entidad, se lanzó Talento STEM, un programa de 40 mdp para equipar las instituciones educativas con la tecnología y las certificaciones que la industria del mañana ya exige hoy.

Aunado a ello se lanzará PROVEE+, un esquema de más de 40 mdp para respaldar a los proveedores locales y ayudarlos a integrarse a las cadenas globales de suministro: “Chihuahua tiene todo para ofrecerle al mundo. Estamos construyendo el puente para que eso ocurra”, dijo.

Para impulsar el desarrollo económico, añadió que se invertirá más en créditos productivos que en todos los años anteriores de esta administración juntos, pues a través de Impulso NAFIN, se destinaron 50 mdp que, gracias al efecto multiplicador con la banca, se convierten en 900 mdp en créditos reales para micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses.

Maru Campos recalcó también la inversión que su Gobierno ha realizado para rehabilitar y rescatar del olvido a las carreteras, gracias a un total acumulado superior a los 5 mil 600 mdp, y agregó que se han consolidado más de 1,800 proyectos de obra pública en todo el estado.

Sumado a lo que se ejecutará en Ciudad Juárez, anunció que en Parral se llevarán a cabo proyectos viales e hídricos; en Cuauhtémoc, se mejorarán los espacios sociales y deportivos; en Camargo, se ampliará el centro de Salud y se optimizarán el Parque infantil y la Deportiva; en Delicias se destinará recurso para mejorar el Hospital General, al igual que en Nuevo Casas Grandes.

En Guadalupe y Calvo se remodelará el área de Urgencias del Hospital General y en Bocoyna se ejecutará un plan especial de infraestructura social para protección de mujeres.

En cuanto a la ciudad de Chihuahua, se construirá un paso superior en Fuerza Aérea Mexicana y Palestina, un paso a desnivel en bulevar Juan Pablo II y Quinta Real, y un paso inferior para mejorar el tránsito en la salida a Cuauhtémoc, a la altura de la calle 120.

Además, se adecuarán los retornos de la prolongación Teófilo Borunda para atender la necesidad en la zona Reliz, y se arrancará un proyecto de tres pasos a desnivel para desahogar el tráfico en la salida a Juárez: uno en el cruce de las avenidas Tecnológico y Desarrollo; otro en la intersección con la Prieto Luján y otro en el cruce con la avenida los Arcos.

De igual manera, se comenzará con la construcción de una nueva planta tratadora de aguas, también al norte, para garantizar la demanda domiciliaria e industrial en el futuro, y se culminará la renovación del Teatro de los Héroes para darle modernidad y funcionalidad.

“Esta es infraestructura que ordena y rescata, que prioriza lo esencial y pone primero a quienes más lo necesitan”, remarcó.

Al abordar el tema de seguridad, destacó la reducción en un 18 por ciento de los homicidios dolosos en el territorio estatal, así como el aumento en el mismo porcentaje de la confianza en estas instituciones desde el inicio de su gestión, gracias al esfuerzo coordinado entre instancias de los distintos niveles gubernamentales.

Reiteró su convencimiento de gobernar con humanismo como responsabilidad histórica, de enfrentar los desafíos y de responderle a Chihuahua con firmeza y con resultados.

“En Chihuahua gobernamos para unir y para construir. Aquí defenderemos a Chihuahua con ley, con carácter y con humanidad. Hoy Chihuahua tiene Gobierno y tiene Gobernadora para enfrentar lo que venga”, finalizó.