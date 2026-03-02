CHIHUAHUA, Chih., 1 de marzo de 2026.- Omar Bazán Flores, director general del Conalep Chihuahua destacó su reconocimiento a la gobernadora Maru Campos, por su compromiso con la educación en el estado, en el marco de la presentación de su informe de labores. En entrevista, destacó el apoyo del Gobierno del Estado para la actualización educativa del Conalep, mediante mejoras en infraestructura, equipamiento tecnológico y programas de formación que fortalecen la calidad educativa. Entre los avances mencionados se encuentran la adquisición de nuevas computadoras, la implementación de sistemas educativos modernos, el impulso al bilingüismo y la renovación de espacios deportivos. Asimismo, el funcionario resaltó la importancia de las becas otorgadas a estudiantes, así como los esfuerzos del Instituto de Desarrollo Humano para la salud mental y física del estudiantado. Como otro de los logros significativos impulsados por el Estado, están la creación de nuevos espacios en este subsistema. El funcionario destacó que estas acciones fortalecen el desarrollo integral de los estudiantes y posicionan al Conalep como un referente de educación técnica de calidad.