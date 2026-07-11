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Mediante operativo BOI detienen a sujeto en posesión de cristal

by Salvador Miranda
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Agentes municipales y elementos de la Defensa adscritos a las Bases de Operaciones Interinstitucionales, que participan en el plan estratégico de seguridad implementado en la ciudad, detuvieron a Oscar M. R., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.

La detención se registró cuando los elementos realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Parajes del Valle, y fueron alertados por el sistema de videovigilancia “Juárez Vigilante” sobre la presencia de un hombre comercializando droga en el cruce de las calles Valle de Pascua y Valle Grande Oriente.

Al llegar al lugar observaron a un masculino, mismo que sus características físicas coincidían con la denuncia, el cual, al percatarse de la presencia policial adoptó una actitud evasiva.

Por tal motivo, fue interceptado y tras realizarle una inspección preventiva conforme a los protocolos de seguridad, le localizaron en el interior de una mochila color negro, un envoltorio de plástico con cristal, con un peso aproximado de 131 gramos, procediendo a su detención.

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Previa lectura de derechos, Oscar M. R. de 41 años, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.

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