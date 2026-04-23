–Sigue la bronca entre morenos y panistas

–Maru y César continúan bajo la lupa del Senado

–La gober y Harfuch buscan hoy apagar el fuego

–Trump quiere más empatía de Sheinbaum

Una buena entre tantas noticias malas, ayer Rogelio Fernández Irigoyen, director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, presentó el plan de inversión para obra pública provenientes de los remanentes de esa institución.

Por la mañana los integrantes del Comité de Inversiones del Fideicomiso, entre los que se encontraba el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, se reunieron para aprobar una bolsa de 655 millones de pesos para seis obras de infraestructura vial y pluvial.

Ya por la tarde Fernández Irigoyen ofreció una conferencia de prensa en donde dio los detalles preliminares de las seis obras.

Los proyectos de obra más importantes son: un paso inferior vehicular en Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, con una longitud aproximada de 320 metros.

Un paso superior vehicular en Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda, con dos carriles por sentido y una longitud de 220 metros. Así como un paso superior vehicular en Paseo de la Victoria y Manuel Gómez Morín, con una longitud estimada de 333 metros.

Las otras tres serán obras pluviales para evitar inundaciones en temporada de lluvias mediante vasos de captación y pozos de absorción, así como sustitución de rejillas pluviales.

Los del gobierno del estado vienen anunciando con serpentinas y confeti una inversión millonaria de más de 2 mil millones de pesos para cerrar con broche de oro de la administración marucampista.

Vale destacar que vienen las elecciones en 2027 para renovar la primera magistratura del estado y los panistas quieren refrendarla, así que Juárez es prioridad por lo que tienen que empatar el trabajo operativo en territorio con las obras públicas en los últimos años.

Así que los juarenses tendrán que irse mentalizando, porque estas obras van a provocar un verdadero caos en las principales avenidas. Aunque por ahora aún falta para que empiecen, probablemente los trabajos arranquen por ahí de julio o agosto.

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La bronca entre los morenos y los panistas de chihuahuitas tierras por el asunto de los agentes de la CIA que participaron en operativos de desmantelamiento de narco laboratorios allá en la sierra sigue subiendo de tono.

Las disputas entre los senadores Juan Carlos Loera y Javier Corral, de Morena, y los legisladores del PAN siguieron intensificándose en el Senado.

Ya entrados en el debate, finalmente los senadores de Morena y hasta los del PAN aprobaron el punto de acuerdo para que la gobernadora Maru Campos y al fiscal César Jáuregui acudan al Senado para informar sobre el operativo en la Sierra Tarahumara.

La aprobación de este punto de acuerdo, impulsado por el senador Juan Carlos Loera, evidencia cómo un accidente carretero que costó la vida a funcionarios mexicanos y estadounidenses puede destapar profundas tensiones políticas y cuestionamientos sobre la colaboración internacional, la soberanía y la transparencia gubernamental.

El grupo parlamentario de Acción Nacional en voz de Ricardo Anaya buscó ampliar la convocatoria a otros gobernadores de Morena y de titulares de otras dependencias federales.

Mientras Movimiento Ciudadano votó en contra alegando que la comparecencia debía realizarse en Chihuahua, no en la Cámara Alta.

Esta postura reflejó el deseo de algunos sectores de descentralizar la rendición de cuentas, pero la mayoría de las bancadas optó por mantener el proceso en el Senado, subrayando la relevancia nacional del caso.

Al final, la cita es el 28 de abril, y si los convocados no llegan, los senadores de Morena prometen sacar la lupa y el bisturí.

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Por lo pronto, la gobernadora Maru Campos ya tiene agendada una reunión con el mero mero de Seguridad, Omar García Harfuch, para tratar de calmar las aguas después del relajo que se armó por la supuesta intervención de agentes extranjeros en México.

De entrada, el tema se puso candente cuando se mencionó la presencia de funcionarios norteamericanos en un operativo donde, para acabarla de amolar, hubo decomiso de un laboratorio de drogas y lamentablemente perdieron la vida dos agentes mexicanos y dos estadounidenses.

A todo esto, Harfuch salió al quite y aclaró que él tiene la instrucción directa de la presidenta Sheinbaum para investigar bien el asunto, y que, según información de la Fiscalía de Chihuahua, no hay pruebas de que los gringos hayan andado metiendo mano directamente en el operativo.

so sí, prometió revisar con lupa todos los movimientos y, cuando se sepa la verdad, contarlo sin tapujos.

La cosa no queda ahí. Hay comunicación constante con la Embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores está atenta, pero ojo: el funcionario dejó claro que no hay agentes extranjeros en campo.

El encuentro será este jueves y la mandataria estatal buscará bajar la intensidad al fuego, esperan que el tema se enfríe.

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El asunto de los dos agentes gringos caídos en Chihuahua no pasó desapercibido para el gobierno de Donald Turmp que pidieron un poquito de empatía por parte de la presidenta Claudia Sheibaum.

Fue portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien levanto la voz y comentó que el presidente Trump estaría encantado de ver que Sheinbaum derrama unas lágrimas por los agentes.

Pero Sheinbaum, más fría que el clima de juaritos en enero, respondió enviando un reclamo a Washington por andar metiendo a sus agentes al país sin avisar, y eso sí, defendiendo la soberanía mexicana como si fuera el último taco en la mesa.

El Washington Post publicó que los agentes eran de la CIA y si andaban echándole la mano a los muchachos de César Jáuregui en la operación de desmantelamiento del mega narco laboratorio.

Mientras tanto el presidente Trump insiste en meter las narices en México, pero Sheinbaum no está dispuesta a que le muevan el guacamole. Eso sí, la Casa Blanca reconoce “cierta cooperación”, aunque siempre quiere ver más… como quien pide salsa extra, pero no se conforma con la roja ni la verde.