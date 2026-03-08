La Operadora de Transporte (OTV), informó que el sistema JuárezBus modificará el servicio de las rutas BRT-2 y BRT-3 este domingo 8 de marzo, debido a concentraciones programadas en distintos puntos de la ciudad.

Los ajustes se aplicarán a partir de las 11:00 horas y permanecerán vigentes hasta que concluyan las actividades previstas.

Durante este periodo permanecerán cerradas las estaciones López Mateos, Monumental, Del Charro, Lago de Pátzcuaro, San Lorenzo, Vicente Guerrero, Francisco Márquez y Américas.

También estarán fuera de servicio los paraderos Casa de Juan Gabriel, Parque Borunda, Ramón Corona, 5 de Mayo y Catedral, correspondientes a las líneas 2 y 3.

Como alternativa, las estaciones habilitadas para ascenso y descenso de pasajeros en las rutas BRT-2 y BRT-3 serán Ex Aduana, ITCJ y Pedro Rosales.

La línea BRT-1 operará con normalidad y no presentará afectaciones en su servicio.

Las unidades circularán con una ruta alterna hacia el centro desde la estación ITCJ, donde se incorporarán a la avenida De la Raza.

Posteriormente, continuarán por avenida Insurgentes, darán vuelta hacia avenida Paso del Norte y seguirán por avenida Vicente Guerrero hasta llegar a la estación Ex Aduana.

En el trayecto de regreso, los camiones tomarán la calle Manuel Acuña para reincorporarse a avenida Insurgentes y avenida De la Raza, hasta retomar su recorrido habitual.

La Operadora de Transporte exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones en sus traslados y mantenerse informada a través de los canales oficiales del sistema.

Para mayor información, las personas usuarias pueden enviar un mensaje a la línea de atención JuárezBus, al número 656 852 7384.