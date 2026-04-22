Con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad de los peatones, la Dirección de Obras Públicas trabaja en la construcción de un puente peatonal en un cruce importante del suroriente de la ciudad, ubicado en el distribuidor vial Talamás Camandari y boulevard Independencia.

Daniel González García, titular de la dependencia, comentó que presentan un 20% de avance en este proyecto y están trabajando actualmente en las cimentaciones y construcción de la estructura.

Indicó que parte de esta edificación ya está en el sitio para que pueda ser montado en las siguientes semanas.

Informó que el proyecto se realiza con una inversión de 9 millones 917 mil 606 pesos.

Exhortó a los guiadores a tener paciencia por los trabajos, pues enfatizó que en el cuerpo lateral derecho de la vialidad del sentido oriente a poniente permanece personal trabajando en las cimentaciones correspondientes de la estructura.